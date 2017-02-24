新北：淡水輕軌還有觀光效能

台北市長柯文哲今天表示，「淡海輕軌會虧到不醒人事」。新北市發言人張其強回應，淡水移入人口及觀光人數連年成長，輕軌不僅用來通勤，還有觀光效能，市府將做好配套規劃。

柯文哲上午出席交通會報106年第2次會議提及，「淡海輕軌，不好意思，幸災樂禍，周邊路段人口少，且空屋率超過一半，淡海輕軌要給誰用，那條會虧到不醒人事」。

張其強指出，台北市人口不斷減少，是個事實，淡水緊鄰台北，連續幾年平均每年增加戶籍人數3500人以上，去年更達到3842人。尤其淡水地價，相對合理。

他說，新北市政府正透過包含淡海輕軌、淡江大橋在內的各種交通建設，讓淡水地區成為更宜居的新選擇，淡水地區移入人口的逐年增加，就是最好證明。

另外，淡水地區的觀光人數連年成長，老街、漁人碼頭、金色水岸，來都可以透過淡海輕軌串連各個景點，未來淡海輕軌不只是作為往來通勤交通，還有觀光的效能，市府會做好各種配套規劃。1060224

(中央社)