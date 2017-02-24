吳敦義：陳鎮湘應增進團結非鬥爭

宣布參選中國國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，他希望國民黨副主席陳鎮湘了解，擔任副主席是要增進團結，不是去鬥。

媒體報導，陳鎮湘日前與黃復興黨部幹部座談時，暗箭指向吳敦義，「多少人希望他出來，拜託他出來」，「說不出來，就不出來」，「就是敵人太強」，輸不起、怕輸，「今天為什麼出來呀？就是民進黨做得差，機會來了嘛」。

吳敦義上午接受前總統府副秘書長羅智強網路直播專訪時，談到外界擔心國民黨主席選舉可能造成選後分裂時說，要看現在黨的主其政者，能否做到完全公正、公平、公開，否則可能會造成某些衝突，外界會覺得國民黨內鬨。

他說，黨部的主其事者應知所迴避，專職幹部、領取黨薪水且有正式名銜、職權幹部，不應幫擔任黨主席尚未辭職或請假情況下，護主心切，有很多不得當言行出現。

吳敦義表示，就像陳鎮湘，砲打國民黨立法院黨團，黨團堅持「一中各表」，黨中央堅持「一中同表」，怎可說黨團不團結？

他說，陳鎮湘居然批評他多年前為何不參選。是否參選，有各種環境考量，時任國民黨主席朱立倫有責任、使命感協調出一組能勝選的組合。

吳敦義表示，朱立倫兩度拜訪他，他建議這個搭檔組合須考量一個可承襲前總統馬英九核心價值與風格者，另一個要找忠於國民黨，但對馬英九的核心價值有不同看法，一正一副互相拉抬，贏得勝選。

他說，當時媒體民意調查支持度是「王先生也蠻高」，「朱先生也蠻高」，他才不跳出來參選，根本不是陳鎮湘描述黨內萬眾一心要他參選，只因敵人太強就不選，天底下沒這種與事實相反的說法，那是完全錯誤的指責。1060224

(中央社)