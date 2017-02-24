彭政閔當隊長抗日 笑說往後還有國際賽

中華職棒聯盟組成聯隊，即將出征與日本國家隊交流賽，招牌球星「恰恰」彭政閔擔任隊長，對於這次是否最後一次國際賽？他說，之後還有很多國際賽。

38歲的彭政閔職棒生涯邁向第17年，也是近10多年來，中華隊的主力打者，從釜山亞運、洲際盃、亞錦賽、雅典奧運、世界盃、北京奧運、經典賽，幾乎無役不與。

自2013年經典賽後，彭政閔退出國家隊，這次代表中華職棒聯隊，與日本的經典賽代表隊交流，外界視為彭政閔的最後一次國際賽，但他自己不這麼認為。

「我昨天才打完一場國際賽」彭政閔昨天代表中信兄弟隊，與經典賽的古巴國家隊打熱身賽，在比賽中敲出安打。

中職聯軍此行在福岡巨蛋，與日本國家隊在2月28日、3月1日兩天各打1場比賽。

彭政閔說，打完這個交流賽，回台歸建中信兄弟後，春訓還會在港都盃與南韓職棒隊伍交手，「我還有很多國際賽可以打」。

彭政閔一邊幽默開玩笑，一邊也認真回應這次參賽的過程。他說，這次願意擔任聯隊的隊長，主要是這個比賽是2012年為了紀念311地震「台日義賽」的延續，有了這層關係，他希望盡力調整出最佳狀態，表達對比賽的尊重。

昨天面對古巴投手，彭政閔用招牌的「恰式打法」敲出安打，是否旅美自主訓練收到效果？彭政閔又開玩笑「那是揮棒來不及啦」。

彭政閔說，美國訓練回來，緊接著就加入春訓，備戰台日交流賽，時間很緊湊，只能一邊結合自己原有的打法，一邊嘗試。

這次到美國學習，多學了強力拉打的方法，加上原有推打，彭政閔覺得收穫豐富，不管是自己用在比賽中，或者未來可以教人都很好，「送禮自用兩相宜」。1060224

(中央社)