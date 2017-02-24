日股收跌 日圓升值拖累出口股

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日本東京股市今天收黑，因日圓走強使豐田汽車（Toyota）和其他出口股挫跌，日本大型銀行股今天也收低。

法新社報導，日經225指數下跌87.92點或0.45%，收19283.54點。東證指數下挫6.11點或0.39%，收1550.14點。（譯者：中央社陳昱婷）1060224

(中央社)