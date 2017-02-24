走奢華風 日瑞風號列車如移動高級飯店

日本JR西日本公司新型豪華列車暮光特快「瑞風」號將於6月17日起通車。昨天舉行新車亮相典禮。搭乘瑞風號旅遊的費用昂貴，最貴的是1人約新台幣34萬元的商品，仍一票難求。

暮光特快瑞風號（TWILIGHT EXPRESS MIZUKAZE，瑞風號）亮相典禮昨天在大阪舉行，JR西日本社長來島達夫等人出席。小提琴家葉加瀨太郎特別演奏祝賀。

瑞風號的車廂呈現深綠色帶有金色線條的設計，散發尊貴氣息。瑞風號有10節車廂、16間客房、設有餐廳、吧台、觀景台等。

瑞風號的打造概念是「可享美麗日本的移動飯店」。列車頂級套房The Suite，空間占了1節車廂，奢華程度，全球罕見，僅在7號車廂有頂級套房（2至4人用），地板採用大理石、或天然木的設計風。有2間洗手間及陽台、大浴池。

申請預約搭乘「瑞風號」的作業，第1期（6至9月出發）申請件數有2022件，被抽中的平均倍率是5.5倍，頂級套房倍率是68倍。

頂級套房如果是1室2人下榻、3天2夜的商品，最貴費用每人125萬日圓（約新台幣34萬元）。第2期（10至11月出發）的申請預約將於4月1日起接受報名。

JR西日本原本行駛於大阪與北海道札幌之間的臥舖列車「暮光特快」（TWILIGHT EXPRESS）已於2015年3月功成身退，全新的瑞風號則是承接「暮光特快」的封號。

瑞風號行程有行駛於京都?大阪站與下關車站之間利用山陽或山陰一側的路線，單程2天1夜的商品。也有從京都?大阪站出發，周遊山陽、山陰兩方的3天2夜行程的商品，1天可中途在1處下車觀光。1060224

(中央社)