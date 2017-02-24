保訓會主委 內定郭芳煜接任

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考試院今天表示，考試院副院長被提名人李逸洋經立法院行使同意權，投票同意，所遺公務人員保障暨培訓委員會主任委員一職，已報請總統核派由前勞動部長郭芳煜接任。

考試院下午發布新聞稿表示，考試院副院長被提名人李逸洋上午經立法院行使同意權，投票結果獲74票同意，順利通過，立法院依規定咨復總統。

考試院說，預定於3月2日辦理考試院副院長交接，李逸洋所遺公務人員保障暨培訓委員會主任委員一職，考試院上午報請總統蔡英文核派由郭芳煜接任。1060224

(中央社)