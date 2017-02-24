蘆竹區錦興里水環境巡守隊 獲全國特優
桃園市蘆竹區錦興里水環境巡守隊，代表桃園市參加全國水環境巡守隊評比，並自全國21縣市脫穎而出，獲選2016年度全國特優級水環境巡守隊，成績出色。
環保局長沈志修表示，蘆竹區的錦興里巡守隊長期守護河川生態，曾於2014年獲全國特色級水環境巡守隊，2015年則獲全國空氣品質淨化區優良認養單位優勝獎。
錦興里巡守隊匯聚了一群熱心的環保志工，自2012年成立迄今已有5年，以「落實水環境教育、生態保育及觀察」為宗旨，看守南崁溪流域及人工濕地，守護河川長度約1.7公里。為了實現「在人工濕地發現螢火蟲」的目標，經過長期努力後，去年4月已發現環境指標生物螢火蟲的蹤跡，可見環境生態已逐步改善。
環保局長沈志修表示，錦興里水環境巡守隊代表桃園市榮獲全國特優，是對每一位辛勤守護河川的隊員莫大肯定。然而，河川的潔淨不能只靠巡守隊，更需要全體市民的共同參與，沈局長也藉此呼籲大家珍惜並攜手關懷水環境，才能達到「水清魚現、綠色桃園」的美好願景。
(中時)
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