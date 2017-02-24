高市經發局與螺絲公會攜手 赴德國參展
為協助高雄螺絲產業拓展海外歐洲市場，創造商機，高雄市經發局與台灣螺絲公會24日共同宣布將於下月率領49家高雄螺絲業者前往德國，參加兩年一度的「2017德國斯圖加特螺絲展」，預估台灣將設攤逾200攤，數量僅次於地主國的德國。
「2017德國斯圖加特螺絲展」將於3月28日至30日在德國舉行，高市經發局與螺絲公會、外貿協會、金屬中心等攜手赴德國參展，並於會場中設置「高雄主題館」，協助高雄業者拓展海外商機並進行城市國際行銷與交流，同時為明年在高雄舉辦的「2018台灣國際扣件展」提前暖身，強化高雄扣件產業聚落形象。
今天召開行前記者會，台灣螺絲公會理事長張土火說，「2017德國斯圖加特螺絲展」是全球最大的歐洲扣件展，今年預估台灣螺絲業者將設逾200攤，比上次的180攤還多，將加強汽車螺絲及醫療螺絲，讓外國人知道，台灣不是只做傳統建築螺絲，也往高科技螺絲發展，希望2020年台灣能成為螺絲汽車王國，往高質化發展。
高市經發局局長曾文生說，高雄螺絲產值占全台7成，螺絲產業是高雄經濟發展重要基礎產業，要永續發展必須質量提升，目前高雄汽車螺絲已占全台4分之1，航太螺絲也在發展中；這次是高市第3次到德國參展，之前參展留給外界深刻印象，因「氣勢最好」。
台灣螺絲公會總幹事劉天民說，歐洲這幾年不景氣，但對台的螺絲採購額度沒有衰退，表示赴德國參展招商成果不錯。
經發局表示，「德國斯圖加特螺絲展」與「德國科隆牙科展」皆是國際級重要展會，且與高雄產業息息相關，此次除了結合螺絲公會在「德國斯圖加特螺絲展」設置高雄主題館、「德國科隆牙科展」辦理高雄主題夜活動。
都發展指出，市府將結合科技部南部科學工業園區管理局、螺絲公會、金屬工業研究發展中心與扣件、醫材業者，籌組南台灣扣件醫材產業產官學研聯盟，共組國家隊參訪歐洲扣件、醫材相關企業，除交流國外產業發展成功經驗外，也將協助業者尋求國外商機媒合與技術交流可能性，也希望未來外貿協會能一起合作，共同行銷高雄螺絲產業。
(中時)
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