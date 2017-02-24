朝聖最強武將！探宮城白石城 尋找《真田丸》

戰國時代的白石城，城內有盔甲體驗傳揚武士精神、城外上百株櫻花則是許多遊客的朝聖之地。(圖/VISIT東北)

《真田丸》是以充滿歷史氛圍的宮城縣南為故事背景。(圖/VISIT東北)

台灣現正熱播大河劇《真田丸》，由演技派男星堺雅人演繹戰國時代最強武將「真田幸村」，日本武士精神再次搬上電視螢幕，也帶動一波粉絲朝聖作為故事背景的宮城縣南白石地區，而當地溫泉飯店業者也有間「真田幸村」限定主題房間，重現戰國時代名將的精神與氣魄。

堺雅人以大河劇《真田丸》奪下今年日劇奧斯卡獎影帝，劇中故事背景正是源自於宮城縣南，當地保留宮城縣唯一的日本古城堡「白石城」，是江戶幕府時期重要戰略古城。

白石古城雖曾歷經被拆除命運，現今建築是1995年集結上百名日本工匠古法重建；現今城堡內提供民眾盔甲體驗，可穿著盔甲在城內參觀、拍照留念，感受日本武士精神與氣魄；登上天守閣還可眺望藏王連峰跟白石市區。

入住「真田幸村」主題房可以試穿武士盔甲，體驗當名戰國時代的名將。晚餐也是跟真田幸村有關，使用當地食材所料理而成。(圖/VISIT東北新聞)

溫麵是江戶時代宮城縣南白石地區高級禮品「白石三白」之一。(圖/VISIT東北新聞)

每年一到春天，白石城牆旁上百株櫻花逐一綻開，往往吸引各方遊客朝聖。「鬼小十郎祭」是白石城每年10月的重頭戲，當地居民會穿上盔甲，演出日本戰國時代武將「真田幸村」與白石城城主「片倉重綱」對抗場景，場面緊張。

白石地區有著濃厚歷史氛圍，當地有溫泉飯店業者就以「真田幸村」打造主題房，擺有盔甲、武士裝飾等，入住晚餐也是以「真田幸村」為發想，利用當地食材料理而成。

而白石地區的「白石三白」是江戶時代高級禮品，指的就是溫麵、和紙、葛粉，但時至今日，葛粉技法早已經失傳，和紙僅剩一家生產，溫麵則成為當地特色美食；溫麵製作過程不使用任何油脂，僅使用麵粉與鹽水，口感和外觀類似白麵線。

(中時電子報)