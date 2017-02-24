山東省長郭樹清轉任銀監會 鼓勵提好建議

大陸全國人大、政協會議(兩會)將於下月登場，多家陸媒23日報導，現任山東省省長郭樹清即將接掌中國銀監會主席，24日此消息更加確切，陸媒報導，郭樹清出席銀監會內部會議，提到很高興回到金融系統，還要求大家將好的建議，以不超過2000字的報告交給他，希望大家像支持前任主席尚福林般支持他。

中國證券網報導，據參加銀監會內部會議的人士透露，郭樹清24日上午做了發言，表示要增強「四個意識」，帶頭講政治，狠抓黨建，同時提到很高興回到金融系統，提及這是與前任銀監會主席尚福林的第二次交接。

前一次交接是在2011年11月，郭樹清從尚福林手裡接過證監會主席一職，隨後尚福林赴任銀監會主席。據悉，此次離任銀監會後，尚福林將到全國政協經濟委員會就職，與前任銀監會主席劉明康離任之後去向一致。

與會人士指出，今日上午會議議程短暫，郭樹清未對具體監管業務做展望，今日也沒有計劃與參會的各地銀監局局長探討業務，但郭樹清提到，如果大家甚麼有好的工作建議，可形成不超過2000字的材料遞交給他，希望大家像支持尚福林一樣支持他。

在赴任證監會及至山東之前，郭樹清任職建行董事長6年，與現任銀監會主席助理楊家才等都有過工作交集，此次會議也是熟人相見，銀監會前任副主席蔡鄂生也出席了24日的會議。

與會人士透露，尚福林在銀監會的工作得到了肯定，被評價為工作穩健、為人正直、嚴於律己。

(旺報)