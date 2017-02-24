228連假 桃市警局交大呼籲民眾善用替代道路
228和平紀念日有4天連續假期，桃園市警局預估桃園各重要聯外道路、交流道及知名觀光遊憩景點，將出現大量返鄉及出遊車潮，呼籲民眾善用替代道路，市警局交通大隊長李建民表示，民眾可事先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。
李建民表示，今年交通警察大隊網頁除持續結合即時路況資訊的「Google路況地圖」、「桃園市交通資訊中心」，讓民眾「一網打盡」。
桃警針對轄內大溪老街、台7線風景區、小人國、六福村遊樂區、石門水庫風景區、龍潭大池及轄內各大購物中心，規劃及派遣警力執行各重要交通幹道、國道交流道周邊及旅遊熱點的交通疏導工作，對於轄區易壅塞路段並事先規畫替代道路。
相關疏導措施及替代道路如下：
1、 介壽路、員林路、新興街路口管制：
於介壽路、新興街、員林路實施圓環單向管制。
2、 武嶺橋西端管制：
2月25至28日，將視車流量封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道。
3、 往北替代道路：
(1)大溪老街→台3線→往三鶯交流道。
(2)龍潭交流道→大昌路→中興路→台3線→往三鶯交流道。
(3)龍潭交流道→大昌路→中正路→台3乙線→台3線→往三鶯交流道。
(4)大溪交流道→員林路→台3線→往三鶯交流道。
(5)大溪交流道→仁和路→埔頂路→公園路→台4線→興豐路→往三峽、鶯歌方向。
(6)大溪交流道→員林路→台3線→往三鶯交流道。
4、 大溪老街往桃園、八德替代道路：
大溪老街→台3線→大鶯路→桃56→介壽路→往桃園、八德方向。
5、 大溪老街往南替代道路：
大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向。
6、 台7線返程替代道路：
慈湖、小烏來→台7線→環湖公路→石門水庫→台4線→台3乙線→台3線→往北或往南。
7、 往小人國、六福村替代道路：
(1)龍潭交流道→中正路→龍源路→桃68-1→小人國、六福村。
(2)龍潭交流道→大昌路→中豐路→高原路→小人國、六福村。
(3)龍潭交流道→中正路→新龍路→中豐路→高原路→小人國、六福村。
8、 國道入口匝道封閉措施：
106年2月25日， 0-18時封閉國道1號平鎮系統南下入口匝道。
(中時)
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