台南228紀念音樂會 回顧台灣歷史
今年適逢228事件70周年，由台南市政府指導，台南市疼惜台灣促進會主辦，長友美聲合唱團承辦紀念音樂會，將於28日晚上7時於台南文化中心演藝廳舉行。
音樂會總監兼總指揮李瑪寶老師說，音樂會主題是「咱仔日子、咱仔歌」，結合了獨唱、獨奏、重唱、合唱、樂團以及視覺藝術、並以敘述歷史的方式貫穿全場，好似帶著觀眾回顧過去一路走來的台灣歷史。
一方面緬懷紀念228事件，另一方面用音樂撫慰、療傷受難家屬們的傷痛，盼望社會各界給予受難者更多的愛與關懷，也盼望藉此督促政府加緊轉型正義的腳步，讓台灣成為一個充滿公義、和平與希望的國家。
這場音樂會由MP Singers混聲合唱團、MP Singers少合兒童合唱團為主軸、長中合唱團、南中女宣合唱團、大光教會聖歌隊共同合作演出。特別要感謝金曲獎音樂創作歌手謝銘祐老師，他為這場音樂會譜寫主題歌曲「攬入心肝」。
音樂會為免費開放，歡迎台南市民及各界人士屆時踴躍出席觀賞聆聽，但需憑票入場，詳請請洽台南市疼惜台灣促進會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。