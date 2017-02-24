台南228紀念音樂會 回顧台灣歷史

今年適逢228事件70周年，由台南市政府指導，台南市疼惜台灣促進會主辦，長友美聲合唱團承辦紀念音樂會，將於28日晚上7時於台南文化中心演藝廳舉行。

音樂會總監兼總指揮李瑪寶老師說，音樂會主題是「咱仔日子、咱仔歌」，結合了獨唱、獨奏、重唱、合唱、樂團以及視覺藝術、並以敘述歷史的方式貫穿全場，好似帶著觀眾回顧過去一路走來的台灣歷史。

一方面緬懷紀念228事件，另一方面用音樂撫慰、療傷受難家屬們的傷痛，盼望社會各界給予受難者更多的愛與關懷，也盼望藉此督促政府加緊轉型正義的腳步，讓台灣成為一個充滿公義、和平與希望的國家。

這場音樂會由MP Singers混聲合唱團、MP Singers少合兒童合唱團為主軸、長中合唱團、南中女宣合唱團、大光教會聖歌隊共同合作演出。特別要感謝金曲獎音樂創作歌手謝銘祐老師，他為這場音樂會譜寫主題歌曲「攬入心肝」。

音樂會為免費開放，歡迎台南市民及各界人士屆時踴躍出席觀賞聆聽，但需憑票入場，詳請請洽台南市疼惜台灣促進會。

(中時)