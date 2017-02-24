潘武雄2012年對田中開轟 今年對抗賽盡全力表現
今年才剛簽下3年總值1800萬合約的統一獅潘武雄，今年也將睽違5年參加國際大型交流賽事，上次是311大地震台日義賽，當時潘武雄面對還在日職的田中將大，一棒轟出外野大牆，至今讓他自己還印象深刻。
潘武雄回憶當時因為不曾對過田中將大，他表示，田中將大第一球投出來，自己連腳都還沒踩下去，球就已經進到捕手手套，實在有夠快，第二球自己也隨即加快速度，加上田中投出同樣的球路，就直接把球轟出去，剛好當天又是自己生日所以印象深刻。
目前調整狀態，潘武雄說，身體狀況還不錯，不過還在找比賽的感覺，畢竟目前都只進行過紅白戰，這兩場高強度的交流賽，相信會帶給自己不錯的效果，自己也會盡全力努力表現，打出好比賽。
(中時電子報)
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