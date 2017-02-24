潘維剛挺一中各表： 「共享兩岸紅利 維持民主法治」
前立委潘維剛24日上午宣布參選國民黨主席，她一再強調希望她的參選能夠讓失聯黨員、以及沒有交黨費的黨員能夠「回家」，並否認任何瓜分洪秀柱選票的「陰謀論」、「側翼論」；在兩岸關係上，她認為兩岸和平只有國民黨能做好，且她主張「九二共識、一中各表」。
潘維剛在記者會上表示，她日前打電話請教台北論壇董事長蘇起，蘇起跟她說現在的兩岸關係「非常糟糕」，「他連講了三次」。
潘維剛在她的參選聲明提到，她認為國民黨不能再被民進黨抹紅、抹黑，應該要主動出擊，不要迴避。她認為，全世界最能維持台海穩定的，「絕不會是民進黨，而是國民黨！」她認為，怎樣讓兩岸紅利能讓全民共享，又不危害台灣的民主法治，是國民黨應背負的責任。
而被問到她參選是否有瓜分特定人士選票的動機時，潘維剛否認，並說她與洪秀柱通電，希望能幫助黨員在不確定自己是否能投票時，黨中央能開一支電話專線供大家洽詢確認，以幫助黨員3月31日前補交黨費，「我覺得這是更為重要的事」。
她還強調，參選是想清楚了才作出的決定。
記者會出席的藍營人士，包括前國民黨副主席林澄枝、現任立委王育敏、蔣乃辛；前國民黨籍立委劉光華、朱鳳芝、前交通部長葉匡時等人都到場；前國民黨主席吳伯雄、前國民黨副主席黃敏惠也在記者會後到場致意。
(旺報)
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