全球壅堵城市排名 中國重慶最堵

荷蘭導航技術公司TomTom旗下TomTom Telematics近日發布2016全球壅堵城市排行榜，墨西哥首都墨西哥城蟬聯冠軍，亞洲城市冠軍為曼谷，大陸城市壅堵冠軍為重慶，台北也上榜亞洲十大擁堵城市。

新浪網報導，此報告覆蓋48個國家的390個大城市，依據車主因交通壅堵多花時間的百分比來獲得各大城市的交通壅堵指數，然後做出排名。墨西哥城的壅堵指數高達66%，意味著在壅堵時間，車主平均要比正常行駛多花去66%的時間，在晚高峰時段要多花一倍的時間，平均每年堵車時間達227小時。

排名第二是泰國首都曼谷，壅堵指數達61%，第三是印尼首都雅加達，壅堵指數為58%。

排名前十的城市中，有四座是兩岸城市。其中，重慶以52%的壅堵指數排名全球第四，也是中國最壅堵的城市；成都以47%排名第七，台南與北京以46%並列第九位。

在歐洲，羅馬尼亞首都布加勒斯特是最堵城市，壅堵指數為50%，在全球範圍排名第五。去年的歐洲冠軍莫斯科以44%跌落第二位，第三至五位依次為聖彼得堡（41%）、倫敦（40%）和馬賽（40%）。

亞洲前十大堵城依次為：曼谷、雅加達、重慶、伊斯坦布爾、成都、台南、北京、長沙、廣州、深圳。

(旺報)