高雄3萬5千毒品人口 長庚與雄檢加強合作戒癮
毒品有多嚴重？根據高雄地檢署調查，高市約有3萬5000毒品人口，且往往「一人吸毒、全家受害」，雄檢24日與高雄長庚醫院簽訂合作備忘錄，針對執行緩起訴處分的毒癮患者，增加個別心理治療次數，盼幫助病患成功戒除毒癮。
高雄地檢署檢察長周章欽說，近日土豪哥與清泉崗事件，凸顯毒品氾濫嚴重性，雄檢內部掌握的數據顯示，高雄市約有3萬5000位吸毒人口，不僅造成治安問題，吸毒者的家庭也跟著困擾。
高雄長庚長期與雄檢合作，協助緩起訴處分的毒癮患者戒癮，院長李炫昇說，接觸毒品者不見得自己願意，他們經常活在悔恨中，但毒品戒除不易，除需要堅強意志，家人支持、及醫界、法界資源協助才是堅強後盾。
高雄長庚一般精神科醫師蔡孟璋說，門診有對板模工夫妻，使用海洛因10多年，3年前接受美沙冬替代療法，現已恢復工作，他們表示，「夫妻二人一起接受治療，互相督促才能戒毒成功」、「有了穩定工作，就不會繼續想用海洛因」。
高雄長庚在針對毒癮者的心理治療方面成效卓著，雄檢今天中午與院方簽訂合作備忘錄，強化個別心理治療服務，第二級毒品緩起訴個案的心理治療從原本4次增至8次、第一級毒品個案則維持8次，並希望建立高雄在地化戒癮模式。
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(中時)
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