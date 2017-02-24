郝龍斌：洪秀柱做得好不好 自有公斷

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，國民黨主席洪秀柱做得好不好，他不評論，自有公斷；他主張「九二共識、一中各表」，但和洪秀柱的主張是不是一樣？他不知道。

部分國民黨主席參選人表態參選2020年總統大選，表態角逐國民黨主席選舉的郝龍斌接受廣播節目訪問表示，每人認知不同，對他而言，下任黨主席最重要任務是打贏2018年縣市首長選舉，「沒有2018、哪來2020」。

他說，已公開承諾，如果當選黨主席，將窮盡洪荒之力，2018年贏回至少2直轄市，否則將負政治責任，他也呼籲其他參選人對最重要的2018選戰做出政治承諾，以示負責。

至於2020總統大選，郝龍斌表示，爭取勝選最重要，如果黨主席心態是「捨我其誰」，必有私心，影響為黨爭勝機會。

對於目前洪秀柱及黨中央路線問題，他說，他對黨未來路線很清楚，走集體領導、核心決策方式，讓國民黨更接地氣、更有戰力。

主持人詢問，難道洪秀柱做不到改革、團結與勝選的政治任務嗎？郝龍斌表示，如果洪秀柱做得到，就不會有民主進步黨民意調查支持度不斷下滑，但國民黨支持度卻沒上升情況，這是他決定參選關鍵原因。

兩岸關係方面，他說，他的主張和國民黨一直以來的主張一樣，「九二共識、一中各表」，但和洪秀柱的主張是不是一樣？他不知道。

郝龍斌表示，「九二共識」是兩岸間共識，「一中各表」，他堅持的是中華民國，是國內共識，沒有這兩個共識，兩岸協商無法深化。去年國民黨政綱要加入「和平協議」時，他要求一定要加入台灣內部共識為前提，遺憾未被接受。

此外，媒體報導，表態角逐國民黨主席選舉的前副總統吳敦義對國民黨6直轄市能否過半說，「輕諾者寡信」。

郝龍斌辦公室發言人徐巧芯表示，郝龍斌從來不是輕諾寡信之人，從政以來言出必行，禁得起考驗，對2018年目標，郝龍斌不但立下目標、也承諾政治責任，相信吳敦義不是指涉郝龍斌。1060224

(中央社)