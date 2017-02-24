孟耿如摔傷脖子椎間盤歪 3個月觀察期

演員孟耿如日前拍攝戲劇「麻醉風暴2」後腦重摔在地，她今天出席新戲「鐘樓愛人」提及傷勢說，目前脖子椎間盤歪掉，醫生說3個月後如果再嚴重下去，有可能要開刀。

台視、東森時空愛情偶像劇「鐘樓愛人」，今天上午在東森電視開鏡，包括主要演員周湯豪、孟耿如、黃薇渟、楊銘威、郭鑫等演員都出席。

孟耿如在「鐘樓愛人」飾演周湯豪的青梅竹馬，兩人若有吻戲，孟耿如說，男友黃子佼一點都不會在意。倒是周湯豪說，對上孟耿如，他多少有點「人情」壓力，因為這陣子宣傳期，很常碰到黃子佼。

孟耿如之前拍「麻醉風暴2」，因工作人員操控鋼絲不當，後腦重摔在地，她今天表示，摔傷後全面檢查發現是脖子椎間盤歪掉，醫生說要觀察3個月，之後若變得嚴重，有可能四肢會出現發麻的狀況，屆時就可能需要開刀。

現在孟耿如已經買拉頸椎的機器，也盡量少用手機，減少當「低頭族」，睡覺時也會綁腿調整姿勢，還好「鐘樓愛人」沒有需要吊鋼絲或驚險的情節。

外界關心她何時和黃子佼結婚，25歲的孟耿如說，希望不要那麼快步入人妻生活，但給自己的期限是「最晚、最晚30歲」。1060224

(中央社)