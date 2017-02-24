國民黨：去年已修辦法 黨費全數交地方

中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，去年已修訂黨費繳納辦法，取消原中央分配比例，全數交由地方留用。

前副總統吳敦義主張「黨員繳黨費，應該留在地方使用，不必上繳中央」。

胡文琦上午表示，國民黨主席洪秀柱就任後，為提高黨員繳納意願，擴大黨員政治參與，落實黨員服務，已於105年5月25日中央常務委員會第119次會議修訂「中國國民黨黨員繳納黨費辦法」規定，取消原中央分配比例，全數交由地方留用。

胡文琦指出，該會議共通過黨員繳納黨費辦法4項條文的修正，其中第4條即為配合年度預算，調整黨費分配原則，原中央所分配10%的配額，交由縣市級黨部運用，以落實黨員服務，象徵黨對黨員的重視，也充分展現黨中央體恤地方黨部經費困境。1060224

(中央社)