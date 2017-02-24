新大飼料公司董事長涉侵占遭收押

工廠位於屏東內埔鄉的新大飼料股份有限公司，董事長林明宏涉嫌掏空公司營收超過新台幣3億元，屏東地檢署偵辦後，昨天將75歲的林明宏向法院聲請羈押獲准。

同案被收押的還有公司的鍾姓財務主管及賴姓會計人員，檢方以涉犯業務侵占、背信、業務登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方表示，新大飼料公司設址台北市，工廠設址設屏東縣內埔鄉，董事長林明宏與鍾姓主管、賴姓會計涉嫌於民國102年至104年間，以短報營收、虛增支出、製作不實財務報表的方式，隱匿新大公司3年度的營收計約3億多元，並虛設空殼公司，將鉅額營收轉入實際由林明宏掌控的空殼公司銀行帳戶內，資金去向不明，嚴重損害新大公司利益。

新大公司因虧損，而於去年聲請解散清算中。公司股東不滿利益受損，去年向檢調單位檢舉。1060224

(中央社)