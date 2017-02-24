造福蒙古視障朋友 臺灣捐贈點字印表機

駐蒙古代表黃國榮22日代表政府捐贈1部點字印表機給蒙古全國視障協會，協助協會點字書印刷中心提升印製能量，讓更多蒙古視障與弱視人士更容易取得生活與學習資訊，裨益教育與生涯發展。

蒙古全國視障協會（Mongolian National Federation of the Blind，MNFB）於2005年創設全蒙古唯一一家點字書印刷中心，印製點字書分送視障兒童學校、視障大學生與住在烏蘭巴托或牧區的成年視障者，但原有的點字印表機過於老舊或已經損壞。

黃國榮於去年聽到協會理事長GEREL Dondovdorj女士提起此事後，隨即向外交部爭取且獲同意捐贈一部全新點字印表機，並於今年2月完成購置運交MNFB。

黃國榮在捐贈儀式致詞時表示，臺灣向來對包括視障在內的身心障礙人士的福祉非常關心，對於弱勢族群的職業訓練及社福措施也有完善的制度與豐富的經驗，駐處樂意繼續協助MNFB與臺灣的政府單位及同性質的NGO分享經驗。

黃國榮又表示，也希望透過當地媒體的重視與報導，能吸引蒙古各界更多善心人士伸出援手，幫助更多有需要的人。

事實上，臺灣的政府已持續多年提供經費補助MNFB培訓蒙古視障人士學習終生受用的一技之長（例如按摩），此次捐贈點字印表機可望大幅提升MNFB印刷中心的印書效率及品質，加強服務蒙古視障人士，為他們創造更友善學習環境及更多就業、生涯選擇的機會。

這項甚具意義的捐贈儀式獲得蒙古各界重視，除近30位視障朋友應邀出席外，蒙古勞動暨社會福利部主管司司長、蒙古特殊教育學校校長、「蒙古對太平洋地區國家經濟合作協會」理事長等人均親自出席；MNFB所在選區國會議員SARANGEREL D.辦公室也指派代表出席。

另外，蒙古TV 5、「蒙古祖國電視台」、第一大蒙文報「今日報」及新聞網站NEWS.MN等主要電子、平面與網路媒體，均派記者到場採訪，其中NEWS.MN並就此次捐贈之緣由及意義，專訪黃國榮。1060224

(中央社)