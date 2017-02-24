帕莎蒂娜進國小校園，主廚教孩童認識食材原味

帕莎蒂娜在漢民國小舉辦味覺教育活動，教國小學生認識食材原味。（林宏聰攝）

高雄在地餐飲集團帕莎蒂娜長期推動味覺教育，24日安排主廚走進校園，到漢民國小用在地番茄做料理，教小朋友認識食材原味；文化部政務次長楊子葆特地南下參與，他說，台灣過去較缺味覺教育，盼從高雄出發，帶動生活美學浪潮。

楊子葆回想當年任駐法代表期間，當時兒子就讀當地幼兒園，校方味覺教育活動第一堂課即品嘗20多種梨子，令他印象深刻，「這也是很好的鄉土教育，讓孩子知道在不同土質、氣候下，法國各地能種出不同品種的梨子」。

為響應文化部「文化體驗教育」，高市教育局、農業局、帕莎蒂娜集團昨在漢民國小共同策畫味覺體驗課程，由飲食達人徐仲分享「紅綠黃」三色健康飲食，研發主廚蔡中和則以在地番茄入菜，讓學童們體驗新鮮食材的滋味。

「青椒沒那麼可怕嘛！」3年8班學生董郁婷說，以前不敢吃青椒，沒想到經過主廚巧手，竟然讓青椒變得如此甜美；3年7班林意涵則說，經過現場農夫的介紹，讓她認識不少蔬菜，例如「尖葉A菜」、「鹿角萵巨」以前聽都沒聽過。

帕莎蒂娜董事長許正吉說，飲食代表文化傳承，台灣是美食王國，卻很少教育孩子去認識食材，有鑒於此，帕莎蒂娜2012年起每年推動味覺教育活動，帶著主廚走入國小、高中校園，教國家未來的主人翁正確飲食習慣及品味。

(中時)