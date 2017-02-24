警察專校人氣旺 校長何明洲大力招生

台灣警察專科學校校長何明洲來到會場大力招生。（陳淑娥攝）

台灣警察專科學校人氣旺，吸引許多莘莘學子的青睞。（陳淑娥攝）

台灣警察專科學校人氣旺，吸引許多莘莘學子的青睞，展攤前湧現絡繹不絕的人群，還有警用重型機車駛入會場，成為全場的焦點，校長何明洲也來到會場大力招生，直呼「讀警校完全公費，畢業就是就業！」歡迎有志青年一起加入警察大家庭，並肯定大博會主辦單位旺旺中時媒體集團，直呼「辦得很成功！」

何明洲表示，警察專科學校是一所公費學校，食、衣、住全部免費，每月還有1萬5000元的零用金，去年警察特考及格率更高達97%，可以說就讀警專，一畢業後就有保障，是一所莘莘學子所嚮往的理想學校。

何明洲指出，警察共分3大類科，包括警察類科、海巡類科及消防類科，目前警察專科學校競爭很激烈，去年共1萬5000人報考，僅率取2200人，換句話說，7個人中只有1個人會考上，女生率取率更低，13人中只取1人；不過，何明洲仍大力招生，強調隨著時代的變遷，現在警察體系教學非常靈活，工作時間也逐漸考量人性化作調整，歡迎學生報考，加入警察大學行列。

清水區嘉陽高中莊姓女同學，前往警專展攤前諮詢，她說，現在景氣不好，工作不好找，警專是可以考慮的學校，未來畢業後即有保障，她指出，父母也會擔心工作危險，但是，自己若選擇警校可以保護安全及防身，是不錯的選擇。

(中時)