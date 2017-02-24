智慧雙城！ 桃園與法國大區進行雙邊交流
為了參考國際智慧城市的發展經驗，提升桃園智慧城市的延續發展，桃園市政府秘書處及青年事務局共同合作，24日與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大區舉行「智慧雙城新創交流會」，期望透過城市首長的再度會面，新創團隊的經驗分享，為智慧雙城開啟美好進階的合作機會。
桃園市長鄭文燦去年率市府團隊進行「2016亞洲矽谷X智慧桃園-荷法英交流之旅」時，特別安排拜會格勒諾布爾阿爾卑斯大區Christopher Ferrari主席，並簽署「台法推動亞洲矽谷聯合計畫」，開啟雙方友好關係，此次Ferrari主席特別帶領法國新創團隊以及智慧產業領域廠商參訪桃園進行雙邊交流。
這次交流會以「Smart City Solutions」及「Startups Going Global」為研討主題，邀請法國Morphosense (醫療產業的通訊及交通網)、HAP2U (通訊及交通網) 、 RECUPYL (垃圾管理及回收)等新創團隊與桃園的中央大學、長庚大學、健行科技大學及We care(老人智慧手環)、台灣雲創(健康醫療系統開發服務)、艾克斯馬克(環保物聯網應用)、長庚大學師生團隊(智能醫療保健應用)、航見科技(無人機)等新創團隊進行智慧產業交流。
(中時)
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