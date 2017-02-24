胡婷婷再婚前重度憂鬱 懷疑自己值得被愛

胡婷婷去年與大學同學再婚。（圖／取自胡婷婷，新一頁臉書）

胡婷婷以1083字敘述再婚前心境。（圖／取自胡婷婷，新一頁臉書）

胡婷婷在Adam支持下，重新相信自己。（圖／中時資料照片）

藝人胡婷婷去年6月再婚，與相識16年的大學同學Adam步入禮堂，而胡婷婷2013年曾在親友見證下，與Soler成員Julio辦婚宴，可惜還沒登記便決定分手，今(24日)胡婷婷在臉書發聲，自揭二婚前的掙扎，她透露和Adam交往後一度重度憂鬱，「我懷疑我值得被愛」，幸好在Adam照顧下才重新相信自己。

胡婷婷稍早說，許多人以為她最辛苦的時候，是2014年剛失戀的時候，但其實她當時忙寫書、回歸站上舞台，並在機緣下再次遇見大學同學Adam，男方謹慎保守，胡婷婷則剛經歷情傷，兩人便決定給彼此一年嘗試交往，以確定兩人適不適合相處走下去。

沒想到兩人相戀後，胡婷婷卻遭遇人生最辛苦的時刻，剛失戀時她急於從黑暗走出來，有了戀情鬆下警戒後，「沒有原因的我陷入了黑暗的谷底」，讓胡婷婷因未癒合的傷口開始憂鬱、自我撕裂，「我像個摔過的瓷娃，看著自己的破洞和殘缺，無法相信，我值得眼前這麼好的一個人的呵護。」

幸好Adam從未給她壓力要求改變，更耐心的支持、陪伴、照顧著胡婷婷，「A像個孩子般的完全的接受這個破娃。而，這破娃，慢慢慢慢的在A的呵護下，又開始有了笑容」，走過這一段，胡婷婷說，生活中有太多標籤，「批判，迷思，簡單化，標籤化，不但對個人心靈和人與人之間的關係都容易造成傷害，這些看待事情的習慣，也會影響到更大層面的社會心靈。」

身為過來人，胡婷婷倡導用愛、接受、關懷、了解，讓每個人接受自己，如今她偶爾還是會憂鬱，但因重新相信自己，使她知道這些情緒有如海浪，總會過去，也說希望她的臉書能成為安全的地方，「讓有需要的人來述發心境，不受壓力。」

(中時電子報)