交部召回5157遊覽車檢驗 1個月完成難度高

蝶戀花翻車造成33死，交通部長賀陳旦表示要1個月內召回2006年以前出廠共5157台遊覽車全面檢驗，不但引起遊覽車公會反彈，基層也直呼難度太高，指出檢驗人員須要有證照，各地人力有限，檢驗1台遊覽車大概要20分鐘，所有人員必須沒日沒夜的加班，才有可能在1個月內完成任務。

遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞表示，認同交通部召回全國166輛同款遊覽車做檢驗，不過整起事件調查尚未出爐，還沒確定是人或車的因素，官方不該大動作召回5000多台遊覽車，打擊民眾對遊覽車安全的信心。

魯孝亞認為，出廠10年以上的遊覽車，每年都會配合政府做3次檢測，每次檢查都會做紀錄甚至拍照存證，交通部若有疑慮，應該調出這些遊覽車資料，而不是勞師動眾，「等於讓定期檢驗流於形式。」

交通部也規劃，未來這5157輛遊覽車若要行駛海拔500公尺以上山路，必須通過ARTC的傾斜測試，否則將限制上路。

(中時)