大力掃蕩黑幫 雲林警局成績優
雲林縣警局掃蕩黑幫成果卓著，共查獲4治平對象，共犯29人，其中以長期壟斷殯葬生意，在KTV小吃部白吃白喝，擁槍恐嚇殯葬所員工與同業、毆傷所長的周俊賢及黃明政暴力集團最受矚目。其次是古坑鄉代會主席鄭和義等人，其長久經營地下錢莊、放高利貸。
此外，台西分局也查獲陳姓主嫌為首的犯罪暴力集團，以及共犯6人。陳等嫌擁槍自重並經營地下錢莊，以暴力毆打、恐嚇、妨害自由等手段催討債務，警方並查扣本票、刀械棍棒。
雲林縣警局剛結束繁重的燈會維安勤務，警察局長許錫榮甫到任，員警便不眠不休地展現成績，治安維護毫無空窗期。
(中時)
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