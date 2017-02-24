中警薩克斯風樂團 治安宣導吸引學子駐足
臺中市政府警察局24日在大學博覽會進行防詐及反毒宣導，並推出員警組成的「中警薩克斯風樂團」及保安警察大隊霹靂小組戰技表演，尤其，薩克斯風樂團成員穿著全部警服，吹奏悠揚的薩克斯樂音，吸引年輕學子駐足圍觀。
「中警薩克斯風樂團」的成員由台中市警察局員警組成，目前擔任第四警分局偵查對偵查佐的詹炳松，在高工階段就是軍樂隊的喇叭手，喜愛音樂的他畢業後仍與樂團持續互動，在20年前接觸學習薩克斯風，他為了玩音樂還到東海大學修樂理學分，在中市樂團音樂界頗有知名度，都稱他為「詹姆士」。
「詹姆士」經常以薩克斯風做公益演出，讓不少警界同事稱羨，他在104年號召10多名喜愛音樂警界同好，成立「薩克斯風快樂班」，擔任教練每周教學1小時，經常加入警局的員工慶祝活動、聚餐及團拜等活動演出，成員也經常到醫院及弱勢單位進行公益演出。
台中市警察局長陳嘉昌業餘喜愛聲樂演唱，發現警局內跨單位的薩克斯樂團，希望能藉由長才推動警政宣導，而更名為「中警薩克斯風樂團」，由人事室主任林筠皓擔任班長。陳嘉昌在警局舉辦的內部聚會活動，也曾由樂團成員以薩克斯風伴奏獻唱高歌，佳評如潮。
林筠皓表示，學習音樂可以帶動快樂，成員默契頗佳，平日各自在家練習，機動性的去做公益演出，例如參加大學博覽會較大型演出，就必須作演出前的整合練習。
(中時)
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