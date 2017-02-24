搶閱村上新書 書迷：影響工作在所不惜
暌違7年，知名日本作家村上春樹最新上下冊小說「騎士團長殺人事件」今天零時開賣，冒著寒冬徹夜排隊等候的書迷拿到書後說要立刻拜讀，能看多少是多少，影響工作也在所不惜。
日本共同社與「日本時報」（Japan Times）報導，全日本各地書店湧入許多粉絲排隊等候這本充滿神秘色彩的新書。
東京新宿區紀伊國屋書店櫃臺前排隊人龍之一的大學生川守田慎吾（ Shingo Kawamorita，音譯）說：「我愛村上筆下的獨特世界，與他使用隱喻的表達方式。」這間書店在開賣前還舉辦倒數計時活動，店員表示有上百人參與。
川守田慎吾說：「我已等待許久，能與全國各地粉絲共同分享這一刻很棒」。他還說會熬夜把書看完。
1名56歲的東京上班族則表示：「我要盡量能讀多少是多少，雖然會嚴重影響我的工作…，但從前幾頁開始，我就迷上這個故事了。」
不過，北海道的書迷恐怕會失望了，因為出版這本新書的「新潮社」表示，受到昨天運貨火車出軌影響，村上的書會晚一天上架。
新潮社發言人表示，本書第一刷上下兩冊各印50萬本，共100萬本，且尚未開賣前，上冊已先再二刷20萬本，下冊也先二刷了10萬本。
新潮社去年11月底宣布，村上今年2月將有新作問世，但當時未透露細節。
新潮社發言人說：「考量到作者希望讀者事前猜不透，因此我們決定保持小說的神秘性。」（譯者：中央社許湘欣）1060224
(中央社)
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