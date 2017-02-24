共軍士兵家屬 傳要求北韓交出殺兒兇手
在北京和平壤關係似乎陷困境之際，據報導，2005年遭北韓人殺害的1名中共解放軍士兵家屬，至今仍希望北韓交出殺兒兇手。
中共解放軍士兵李亮2005年10月16日在中國大陸和北韓邊境遭越境的北韓人殺害，當時他只有19歲。
總部在香港的人權組織「中國人權民運信息中心」表示，李亮在湖南沅江市的父親李界華今天對中心說，家屬至今仍強烈要求北韓方面交出槍殺李亮的兇手。
中心引述李界華的說法指出，過去11年，家屬對李亮的死仍難以放下，認為兇手沒有受到懲罰，李亮死不瞑目。
中心指出，李亮當年是「遭越境的北韓軍人打死」，而北韓軍人之所以越境進入大陸，是要「綁架大陸情報員」，李亮前往救援時被打死。
另據大陸百度資料，李亮為延邊邊防某部二團二連二排戰士，沅江市新灣鎮麗園村人，犧牲時19歲，已獲吉林省軍區追認為烈士。
資料指出，2005年10月16日凌晨，5名持械的北韓悍匪越界進入廣坪度假山莊搶劫，山莊經理和3名遊客被劫持，大陸邊防士兵出擊，期間李亮中彈死亡，悍匪逃逸，人質獲救。1060224
(中央社)
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