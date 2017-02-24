桃園航空城董座　黃適卓接任

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原桃園市航空城董事長張昌財（右二）因健康問題請辭。（甘嘉雯攝）

新任桃園航空城董事長黃適卓（左）。（甘嘉雯攝）

桃園航空城公司董事長張昌財由於健康因素請辭，新任董事長將由前桃園市政府顧問黃適卓接任，張昌財身體狀況需要長期復健，月前向市長提出書面辭呈。

市府新聞處長張惇涵表示，桃園航空城公司新任董事長黃適卓是美國南加州大學公共行政博士，曾擔任過立法委員、考試院公務人員保障暨培訓委員會委員、開南大學副校長以及桃園市政府顧問，經歷豐富、學養俱佳。

市長鄭文燦希望，黃適卓董事長肩負起航空城計畫招商的重任，落實航空城計畫帶動產業投資的目標。

(中時)