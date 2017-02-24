這7事都推給馬救援 藍：綠像沒斷奶嬰孩
國民黨文傳會副主委唐德明今（24）日召開記者會，痛批綠營遇到問題就只會丟給前總統馬英九，把馬當成是免費的救援投手，「就像是一個還沒斷奶的嬰孩，遇到問題只會哭，只想找媽媽。」
唐德明今日之所以會召開記者會，主要是針對空軍清泉崗基地爆發毒品丟包事件後，民進黨立委蔡適應竟然說國軍發生毒品醜聞都是馬英九的錯；唐認為這是用最廉價的方式推卸責任，企圖把一切過錯都推給馬。
除毒品事件外，唐德明還列舉了民進黨執政後，曾把哪些錯推給馬英九。像是去年7月1日雄三飛彈誤射，立委陳亭妃說是馬對中國大陸懦弱，才會發生此事；7月13日南海仲裁案發生後，立委葉宜津表示，南海仲裁結果會演變成這樣，「好倒楣，我們被馬英九害了！」
7月22日立法院審查一例一休草案時，立委林淑芬認為，薪資低都是馬英九的錯；7月28日，蔡英文上任2個月後民調下跌14個百分點，陳亭妃也稱要怪馬；8月4日江春男酒駕被查獲，立委黃偉哲表示未來喝酒要適量，不要像馬總是喝多、喝茫；9月7日陸委會副主委邱垂正說，陸客不來是馬政府當初沒告知業者風險。
「人民的耐性有限，請認真去做能夠解決問題的事，不要故意製造問題。」對於民進黨這些行為，唐德明呼籲他們趕快斷奶、轉大人，不要再用推卸責任的態度執政。
※《中時電子報》提醒您，飲酒過量，害人害己；保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
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