彭政閔盡全力出賽 洪一中：有可能排第四棒

彭政閔擔任中職聯隊隊長，他表示，雖然調整狀況不及日本國家隊，但絕對會盡全力打好比賽。(周鎮宇攝)

中信兄弟「恰恰」彭政閔，今出席中職日職對抗賽壯行記者會，相隔4年參加國際型賽事，彭政閔表示，希望拿出態度，盡全力為球迷打出一場精采的球賽。

彭政閔上次參與國際賽，是4年前的經典賽，今年則披上中職聯隊戰袍，還擔任隊長角色出戰日本國家隊，目前調整狀態，他表示，兩隊目前調整狀況不一樣，他們幾乎已經屬於備戰狀態，大概慢了一到兩個月，不過還是會盡力迎戰他們。

彭政閔這次會擔任隊長並出賽，也可能是最後一次國際賽，他指出，因為這個交流賽的緣起是來自於311大地震的台日義賽，所以自己最後希望能夠參賽，讓球迷能夠欣賞到精采賽事。

至於彭政閔將擔任陣中第幾棒，總教練洪一中回應，擔任第四棒也不是不無可能，不過還是要看彭政閔的調整狀態。

(中時電子報)