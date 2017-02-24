公家機關做蝦密？大專生快來公部門見習
教育部青年發展署的「大專生公部門見習計畫」開跑了!由中央部會機關與地方縣市政府提供見習職缺，讓國內大專青年在學期間擴展職場視野、學習公部門行政經驗，今年度除提供見習津貼，亦可申請折抵學校實習時數證明。
青年署表示，106年預計提供700至1000個見習機會，見習津貼時薪133元，見習期間分為4至5月、7至8月、10至11月等3個梯次。
目前各單位職缺將陸續釋出，4至5月的見習職缺有財政部、衛福部、中市文化局、中市經發局等單位，見習內容包括了解展覽佈、卸展流程與演藝廳活動策辦流程、館舍修繕、消費糾紛處理、所得稅申報作業等，種類多元豐富。
106年青年署「大專生公部門見習計畫」的見習職缺已陸續上網，想要深入了解公家機關運作的大專在學青年，即日起可至「RICH職場體驗網」報名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。