公家機關做蝦密？大專生快來公部門見習

我要評比

教育部青年發展署的「大專生公部門見習計畫」開跑了!由中央部會機關與地方縣市政府提供見習職缺，讓國內大專青年在學期間擴展職場視野、學習公部門行政經驗，今年度除提供見習津貼，亦可申請折抵學校實習時數證明。

青年署表示，106年預計提供700至1000個見習機會，見習津貼時薪133元，見習期間分為4至5月、7至8月、10至11月等3個梯次。

目前各單位職缺將陸續釋出，4至5月的見習職缺有財政部、衛福部、中市文化局、中市經發局等單位，見習內容包括了解展覽佈、卸展流程與演藝廳活動策辦流程、館舍修繕、消費糾紛處理、所得稅申報作業等，種類多元豐富。

106年青年署「大專生公部門見習計畫」的見習職缺已陸續上網，想要深入了解公家機關運作的大專在學青年，即日起可至「RICH職場體驗網」報名。

(中時)