人民參審陪審 3/25加開公聽會討論

總統府司法改革國是會議第四分組會議召集人許玉秀今天說，針對全民最關心的「人民參審或陪審的議題」，將在3月25日下午召開公聽會，邀請其他各組委員以及社會各界參與。

總統府司法改革國是會議第四分組第一次會議今天在總統府召開，會議從早上9時，進行到下午1時許；會中決定，由作家平路擔任分組會議副召集人。

許玉秀會後指出，對於今天排定的「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」議案，會議進行實體討論，院部都有報告；討論中，委員們決定在3月25日下午1時30分到5時30分召開公聽會，邀請其他各組委員以及社會各界來參與。

另外，許玉秀也說，第四分組會議把所有議題分成5組，包括人民的參審與陪審；法律人的養成、培訓、進用；訴訟外的處理機制，例如和解、調解的程序；法庭直播與司法陽光網；司法文書的改革，也就是，以人民能夠理解的語言來改革的議題。

她說，3月10日的會議，安排司法文書改革、以及法庭直播議題，請院部報告並討論；3月24日則處理法律人的養成及訴訟外的機制。

許玉秀說，到了3月24日，分組會議對於5個議題都有基本的處理，尤其是3月25日的人民參審與陪審公聽會結束後，分組會議的進度就是，基本上都已做了第一次深入討論。

她說，與會委員們有共識，6次會議當然是不太夠，大家都準備在這3個月內，利用自己正職以外的時間，全力以赴。目前加開的是3月25日公聽會，大家也會繼續利用LINE群組繼續討論、繼續溝通。

媒體追問，對於人民參審與陪審的議題，司改國是會議是否會有結論？許玉秀說，透過分組會議的LINE群組討論，她知道委員們充滿熱忱、想要處理這個問題，「我認為有熱忱就會認真，只要認真就一定可以做成某種結論」。

媒體質疑，這是否會如台大教授林鈺雄憂慮的，少數人就決定百年的變革？

許玉秀說，百年的問題，少數人決定就做了決議，然後翻轉，「從歷史的長河來看，何其多啊」，甚至2個人、1個人就決定了，所以這個說法，她認為毫無意義。

她說，這次動用這麼多人來開會，與會者的家庭、生活都會受影響，「如果沒有很大熱忱是沒有辦法參與的，真的是要燒肝的，我們這組充滿熱忱」，大家都努力想要在會議內，有豐富成果。1060224

(中央社)