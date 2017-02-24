烘焙坊勞資爭議 中市議會：未介入

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台中市知名烘焙坊勞資爭議傳出有台中市議會秘書介入關說，台中市議會今天發出聲明指出，絕無此事，請網友勿再以訛傳訛。

台中市位於七期的知名烘焙坊發生資方與離職員工、實習生的勞資爭議事件，22日在台中市勞工局進行勞資爭議調解，雙方預計10日後再召開協調會認定，而網路上「爆料公社」則傳出有市議會秘書介入關說。

台中市議會今天鄭重發布聲明指出，絕無此事，請網友勿再以訛傳訛。且市政府勞工局也已出面澄清，議會並未介入，此事屬一般勞資爭議事件，會依相關程序處理。

市議會表示，經查此一勞資爭議事件是高雄餐旅大學實習學生實習過程中與業者發生的勞資爭議事件，學生向市議員張耀中投訴，進而引發社會廣泛討論。

台中市議會議長林士昌表示，此事屬單純的人民陳情案件，相信相關單位一定會妥適處理，他也一定會嚴格要求市府依法辦理，讓事件圓滿落幕。

對於烘焙坊以員工未提早預告離職，向勞工要求損失賠償及精神壓力賠償一事，勞資雙方於22日前往勞工局協調，勞工局表示，調解初步結論，資方願意拋棄對學生所有民、刑事責任訴權，原調解訴求也全部撤回。然而雙方針對加班費、國定假日出勤薪資等事業單位應給付而未給付的金額未有共識，將再召開調解會議協商。

台中市勞工局表示，預計3月6日再召開協調會認定；此外，勞工局將依據勞基法第32條及36條，視違法情節對資方裁罰新台幣2萬元至100萬元。1060224

(中央社)