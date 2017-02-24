大陸誓言減貧1000萬人 坦言難度大

中國大陸國務院扶貧開發領導小組辦公室副主任歐青平今天說，今年目標是減少貧困人口1000萬人以上，協助大陸貧困人口能自力更生。但他也坦言，由於這些人口都是貧中之貧，難度很大。

中新社報導，歐青平今天是在中國大陸國務院新聞辦公室舉辦的政策例行記者會上，針對大陸今年的脫貧相關工作報告時，做出上述表示。

他在回答記者提問時表示，目前全中國大陸的貧困人口還有4000多萬人，按照剩下的貧困人口規模，今年還要保持減貧1000萬人的態勢，才能確保在2020年時完成貧困人口「一個不落下」的目標任務。

歐青平也坦言，要完成減貧1000萬人的目標並不容易，因為剩下的貧困人口都是貧中之貧，也都更加集中在特別貧困地區與特殊區域，這些群體貧困的原因也較為複雜。

為了實現減貧千萬人的目標，中國大陸財政部與國務院扶貧辦日前發布「關於進一步做好貧困縣涉農資金整合工作有關事項的通知」，今年將在832個貧困縣全面推動社農資金整合，用以支持貧困縣的脫貧工作。

此外，也將建立正向激勵機制，特別是對貧困戶與貧困人口，要協助他們自力更生，引導破除陳規陋習，股利支持和帶動貧困民眾靠自己的雙手脫貧。1060224

(中央社)