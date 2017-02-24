王柏融迎戰日本強投 每一個都想敲安打

中華職棒組成聯軍，即將與日本國家代表隊交手，最受注目的打者王柏融說，平常心應戰，對於每個投手都想敲安打。

王柏融去年球季是聯盟的頭號人物，年度MVP、新人王，單季200支安打、打擊率4成14、29支全壘打、24次盜壘成功。因球團抵制而沒能代表中華隊打經典賽，「大王」在這次台日對抗賽的表現，受到各界關注。

中職聯軍在2月28日、3月1日兩天於福岡巨蛋出戰日本武士隊，這支日本隊準備要打世界棒球經典賽，勢必推出頂級戰力。

23歲的王柏融主宰聯盟之後，也受到國外球探注意，這次赴日比賽、對上日本頂尖投手，更是最佳的表現舞台。

王柏融說，把握這次機會，拿出最好的表現，要給大家看。

王柏融去年也參加季前的台日對抗賽，在大阪巨蛋的第2戰9局下半，面對後援投手西野勇士敲出二壘安打。他說去年第一次去日本比賽，比較緊張，今年第二次去心情比較平靜，用平常心應戰。

他說既然上場比賽，面對的每一個投手，都想要敲安打。他印象最深的日本隊投手是菅野智之、則本昂大。1060224

(中央社)