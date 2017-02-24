草草戲劇節 3月嘉義表演藝術中心上演

每年3月固定在嘉義縣表演藝術中心舉行的「草草戲劇節」，已邀請超過50組表演團隊、100多項表演活動，包括市集、講堂、影展等藝文演出，樣樣都有。

「草草戲劇節」是1998年政大名譽教授吳靜吉的青少年戲劇推廣計畫，一群嘉義青年受到啟蒙，而後回鄉創立「阮劇團」，在地方上扎根，成立「草草戲劇節」延續火苗。

9年來在文化部、嘉義縣表演藝術中心、各界人士支持協助下，從第一屆5個高中社團聯演、觀眾人數200、300人，成長至今，4天活動期間內有上百場的各式演出活動、數千名觀眾的參與，「草草戲劇節」已成為嘉義地區陪伴青少年成長的重要舞台。

延續去年的6大主題，今年度第9屆草草戲劇節規模將更擴大，玩法更自由，6大主題包括，青少年戲劇創作「布，可以」、草草OFF、草草開唱、草草講堂、草草影展、草草市集。

今年的戲劇主題從最貼近生活的衣服、布料出發，以「布料」為主要意象，透過自己親近的衣物布料，找尋生命記憶，同時也取「不可以」的諧音，找出成長過程中經常被禁止的經驗，用更幽默的角度來回頭看自己的成場歷程，一共發展出23個關於布、關於成長的片段，將在劇場進行7場的售票演出。

「草草戲劇節」3月18日至26日在嘉義縣表演藝術中心舉行。1060224

(中央社)