慶生還可以招財 頭牙這樣拜最靈驗

農曆二月初二是土地公聖誕又稱「頭牙」，也是傳統求財祭神的日子。台灣道教總會大法師邱天相提醒，土地公就像是神仙界的「里長伯」，各有轄區，建議民眾可以就近參拜。

新北市有超過1/5的寺廟主祀土地公。邱天相說，祈求生意興隆的民眾，可準備蘋果、鳳梨、香蕉、柑橘、金桔等水果，代表平安旺招吉，祈求事業升遷者，可拜蘿蔔糕象徵好彩頭，水果可挑香蕉、梨子、甘蔗及鳳梨，台語諧音為「招你來吃旺」。

而一般供品建議拜發糕、紅龜粿及帶殼龍眼乾，分別代表發財、安居樂業及有福德。

此外，土地公像的造型大部分是員外造型，頭帶圓帽或員外巾，慈眉善目的圓潤臉坐在太師椅上，右手拿金元寶，左手拿著玉如意或拐杖。

另外，也有左手內掩護著金元寶，代表避免錢財外露，若遇到這樣造型的土地公雕像，不仿把握機會趕緊求財。

板橋埤墘福德宮總幹事林進明表示，也有許多民眾相信土地公的坐騎虎爺主偏財會咬錢，常常祭拜土地公後，會準備生雞蛋、生肉等生食祭拜虎爺，祈求財運滾滾來。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，新北市土地宮廟各有特色，像是最古老土地公像分別位於板橋埤墘福德宮與福興宮，據今已有300年的歷史了，埤墘福德宮寺廟重建時，特別保留最初的半坪小土厝土地公廟及石雕土地公神尊。

他說，小土厝廟牆上仍可依稀辨認出清乾隆年間的字樣，形成新廟在前舊廟在後的景象，而福興宮也可以在廟內看到草建原廟，以及乾隆時期碑文。

三重同仁宮內則供奉全市最重的石雕土地公，重達12公斤，主委葉德根說，有位信眾職業是房仲，手上剛接一筆價格上億的土地銷售案，前手賣了很久賣不出去，當他接手後到廟內拜土地公祈求順利，很快就傳出好消息，後來回廟捐了100多萬還願，因此寺廟成為許多房仲業者必拜名廟。

今年適逢三重同仁宮建廟160周年，特別在福德正神聖誕舉辦「三重福德文化祭」，活動從2月25日開始持續至2月28日，除了有健康路跑及祈福遶境法會，在26日還有雙胞胎創意妝扮大賽，得獎者有機會獲得超過萬元獎品。

新莊慈福宮也在農曆2月初2當日晚上8時後舉辦求平安龜活動，準備10隻黃金打造的大小金龜，最大的6錢，最小的2錢，擲筊最多的民眾可以將金龜帶回家，隔年再回廟還願。

此外，如果想要拿發財金帶回滿滿財氣，可以在土地公聖誕當天早上9時前往烏來福德宮，土城廣福宮則從早上8時開放擲筊領取，新店的玫瑰社區福德宮則從土地公聖誕當日早上9時開始提供借發財金服務，民眾只要擲筊得到神明同意，就可以預借600 元錢母存入使用中的銀行戶頭以求財源廣近。1060224

(中央社)