10國城市官員指名看台灣ETC 讚嘆想合作

我要評比

第四屆智慧城市展日前在台北舉行，包括美國、墨西哥、印度等10國地方高官，指名要看台灣的國道電子收費ETC，除了讚嘆也表達高度合興趣。

美國、墨西哥、巴拉圭、印度、沙烏地阿拉伯、薩爾瓦多、百慕達、印尼、馬來西亞和越南等10國，共數10位城市市長及高階官員22日參訪遠通電收，並實地考察國道ETC。

這10國城市高官對台灣的國道ETC都表達讚嘆及高度合作興趣，並肯定ETC是成功運作中的智慧城市相關應用。

墨西哥托盧卡市代表Claudia Ruiz Bastida提到，有別於台灣的島國型態，墨西哥會遇到不同國籍車輛的收費問題。

遠通電收總經理張永昌說，台灣ETC已經可以處理全世界最複雜的費率，包括時段、路段、車種都能夠彈性調整及準確收費，在這套架構下，絕對可以處理不同國籍車輛的收費問題。

巴拉圭首都亞松森市市議長Federico Franco Troche說，巴拉圭在智慧交通的應用還停留項燈號控制的基礎階段，這次能在台灣親能夠眼目睹到智慧城市的實際應用，對於巴拉圭規劃發展智慧城市有相當大的幫助。

美國堪薩斯市創新長Bob Bennett以「很棒」（awesome）來評價系統整合度極高的台灣ETC；他說，紐約ETC只有結合車輛收費，不像台灣ETC還能夠結合多元服務，儘管系統的整合度與複雜度更高。

大雅加達區交通局局長Dr. Elly Sinaga說，印尼大都會和台灣一樣，都有龐大擁擠的車流及複雜多樣的交通型態和系統，要解決問題，打造具整合能力的智慧交通解決方案是關鍵，台灣ETC已發展15年，而印尼才正要開始，如果能移植台灣這套系統到印尼去，就可以省下10幾年自行摸索學習的時間。

張永昌表示，台灣已經走出從智慧交通ETC到智慧城市的康莊大道鄉，國外對智慧城市很多不知如何走，這是台灣可以輸出貢獻國際的地方。1060224

(中央社)