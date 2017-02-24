北市假日狗狗友善公車 延長試辦行駛至5月底

台北市府為提供更多動物友善空間，由公運處及動保處協調大都會客運0東路線與台北客運604路線公車，自今年1月1日起至2月28日止，逢例假日各開出3班次試辦「假日友善狗狗公車」，截至2月19日止，已服務53犬隻及6849人次乘客。經評估試辦期間執行成效、運量，已與業者協調將延長試辦至今年5月底。

動保處呼籲，搭車飼主務必落實「友善狗狗公車」6項動物友善公約，「狗狗健康管理好、寵登疫苗不可少、定期驅蟲及除蚤、一人一犬好關照、上車牽繩戴口罩、衛生清潔有禮貌」，作個負責任的好主人，為毛寶貝爭取更多友善空間與服務。

(中時)