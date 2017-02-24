長身、翹臀、G罩杯 「短髮AV戰士」水野朝陽等你來戰！

近來謎片圈出現大批短髮AV女優，水野朝陽可是其中相當強勁的「短髮戰士」。(PGD_724、JUX_626)

不得不說時代在變化，傳統認知的審美觀也默默跟著改變，過去總抱怨女生頭髮剪短短沒有女人味，難以跟性感扯上關係，如今時代大不同，短髮俏妞成了主流心頭好，不僅看了清爽，還讓人覺得好有活力，連AV界如此注重女性特質的產業，也跟著順應時勢，於是一批一批「暗黑郭雪芙」應運而生，其中一位人氣王，就是身材得天獨厚的90後AV女優水野朝陽。

郭采潔、郭雪芙等女星剪掉長髮反倒更紅，演藝圈也因此吹起一股短髮潮，AV界手腳麻利地跟風，因此在蘿莉學生妹類型之外，出現了另一批「短髮戰士」，而俏麗人兒如此多，水野朝陽又為何突出？2013年出道的她，其實剛開始都在謎片圈拍一些「大鍋炒」，不然就是眼睛被畫黑槓扮成僞素人，連真正的藝名都沒好好秀出來，說起來水野朝陽也算是個「腳踏實地」的女優，就這樣堅忍地在業界練等級，優秀的特質終究沒讓她被埋沒，終於盼到了屬於自己的時代。

剪了俐落短髮的水野朝陽，完全給「扁臉族」爭光，髮梢襯出她那張明亮小臉蛋，微微下垂的小狗眼，能酷能可愛，還因短髮而顯得更高挑，而纖瘦的她，竟然驚喜地有副肉呼呼的G奶，小蠻腰底下裝載了挺翹電臀，身材超暴力，穿什麼都讓人「雞動」，完全有資格作為一個個體出道，加上磨練齊整的「好功夫」，水野朝陽不僅出了名，片子銷售也長紅，如此有實力的AV巨砲，可是得到廣大Aver森們的呵護，宛若偶像般被擁戴著呢！

姓名：水野朝陽

拼音：Mizuno Asahi

出生地：日本東京都

血型：A型

身高：165cm

三圍：35 - 23 - 35 G罩杯

興趣：料理

出道年份：2013

演出作品：

「女上司の誘惑～年下男を弄ぶ美熟女の淫猥絶頂～ 水野朝陽」

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(中時電子報)