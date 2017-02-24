出門「戴口罩」成習慣！ 精神科醫生警告：長期恐患憂鬱症
過去曾有國外雜誌專欄作家撰文描述對台北人的觀察，其中一點是隨處見到「戴口罩」的人，這讓他無法理解，認為總在傳達一個「警告象徵」；而與台灣相近的日本，也同樣有此現象。對此，日本精神科醫生就指出，長期依賴戴口罩會有負面影響，最嚴重還可能罹患憂鬱症！
「戴口罩」儼然已成亞洲都市奇景，《News PostSeven》報導，早期大家會戴口罩，主要是基於健康的理由，在冬天流感甚行時，於公共空間戴上口罩，不但能預防病菌直接接觸口鼻，也多少有抵擋寒冷空氣的效果。
不過，如今許多人出門戴上口罩的理由，已不單純只是健康考量，其目的可能是為遮素顏、臉上粉刺痘疤；甚至有人認為戴口罩能修飾臉龐，在隱藏嘴巴和鼻子後，更能展現聚焦的「美學效果」。
對於這樣的社會氛圍，日本精神科醫師片田珠美就指出，長期依賴戴口罩會有負面影響，導致人際關係與心理健康出問題；她表示，人與人的溝通有分語言和非語言2種，當人戴上口罩時，等於隱藏表情，除容易產生誤解外，更會降低溝通能力。
片田珠美更進一步闡述，這些過於依賴口罩的人會逐漸失去交際的信心，對別人的視線感到害怕；為尋求精神上的穩定性，他們對口罩的依賴反會更加深，形成惡性循環，久而久之恐罹患憂鬱症，因此不得不慎之。
(中時電子報)
文章來源：《News PostSeven》報導
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