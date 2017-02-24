王勝偉留中信兄弟 2年合約總值千萬

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職棒中信兄弟宣布，與游擊手王勝偉簽下2年合約，第一年月薪新台幣38萬元、第二年月薪42萬元，另有激勵獎金每年20萬元，兩年合約總值達1000萬元。

王勝偉去年月薪30萬元，效力兄弟隊9年之後，宣告成為自由球員。球團表示，王勝偉這9年來表現穩定，給予複數年合約肯定，也是王勝偉職棒生涯第一紙複數年合約，期盼新球季繼續為球隊貢獻。

王勝偉目前隨中華隊在日本移地訓練，透過經紀公司表達「感謝球團肯定，希望健康打滿整季，幫助球隊拿下總冠軍」。

王勝偉出身台東、現年32歲，職棒生涯邁入第10年，最近連3年拿下聯盟游擊金手套獎。1060224

(中央社)