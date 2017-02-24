17年未見 印尼男跨海尋父人已逝
20歲的印尼籍男子丹尼爾日前拿著1張照片到屏東林邊分駐所請求協助找17年未謀面的父親，警方幫丹尼爾找到父親住處，但父親已往生多年，丹尼爾仍感謝警方助他完成心願。
丹尼爾（Daniel）日前拿著1張父親與母親結婚照，與外公及嫁到屏東潮州鎮的阿姨到林邊分駐所請求協助尋找他的父親，丹尼爾不會中文，由阿姨協助翻譯。
丹尼爾向警方表示，他的父親是台灣人，20年前在桃園工廠工作時認識了母親，雙方在印尼結婚並生下他，在他3歲以前，父親經常往返台灣跟印尼，當時一家3口過著幸福快樂的日子。
丹尼爾說，不知何故，父親不再前往印尼，與母親只靠著書信聯絡，漸漸得變得音訊全無，也不再寫信到印尼，母親獨自將他扶養長大。
即將滿20歲的丹尼爾說，他來台最大的目的是想看看久未謀面的父親是否安好。
憑著當年父親寫給母親的書信及父母親的結婚照，丹尼爾與外公及嫁到屏東潮州鎮10年的阿姨，先在潮州警分局尋求協助，憑著父親的名字，警方找到丹尼爾的父親住在林邊，給了丹尼爾父親的林邊戶籍地址，丹尼爾再輾轉到林邊分駐所尋求警方協助。
女警饒恬綺將丹尼爾一行人載到父親位於林邊鄉鎮安村的戶籍地址，出來應門的是父親的姐姐，也就是丹尼爾的姑姑。
丹尼爾從姑姑口中得知父親纏病多年，生病後就從桃園搬回林邊由姐姐照料，但仍不敵病魔，已於5、6年前因病過世，在他過世之前仍然相當掛念著遠在印尼的太太跟兒子。
丹尼爾的姑姑看到丹尼爾遠從印尼來探親，回憶起弟弟不禁數度紅了眼眶，並告知丹尼爾，他有個中文名字，而後姑姑帶丹尼爾到父親牌位前上香祭拜，完成他來台最大的心願。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。