17年未見 印尼男跨海尋父人已逝

20歲的印尼籍男子丹尼爾日前拿著1張照片到屏東林邊分駐所請求協助找17年未謀面的父親，警方幫丹尼爾找到父親住處，但父親已往生多年，丹尼爾仍感謝警方助他完成心願。

丹尼爾（Daniel）日前拿著1張父親與母親結婚照，與外公及嫁到屏東潮州鎮的阿姨到林邊分駐所請求協助尋找他的父親，丹尼爾不會中文，由阿姨協助翻譯。

丹尼爾向警方表示，他的父親是台灣人，20年前在桃園工廠工作時認識了母親，雙方在印尼結婚並生下他，在他3歲以前，父親經常往返台灣跟印尼，當時一家3口過著幸福快樂的日子。

丹尼爾說，不知何故，父親不再前往印尼，與母親只靠著書信聯絡，漸漸得變得音訊全無，也不再寫信到印尼，母親獨自將他扶養長大。

即將滿20歲的丹尼爾說，他來台最大的目的是想看看久未謀面的父親是否安好。

憑著當年父親寫給母親的書信及父母親的結婚照，丹尼爾與外公及嫁到屏東潮州鎮10年的阿姨，先在潮州警分局尋求協助，憑著父親的名字，警方找到丹尼爾的父親住在林邊，給了丹尼爾父親的林邊戶籍地址，丹尼爾再輾轉到林邊分駐所尋求警方協助。

女警饒恬綺將丹尼爾一行人載到父親位於林邊鄉鎮安村的戶籍地址，出來應門的是父親的姐姐，也就是丹尼爾的姑姑。

丹尼爾從姑姑口中得知父親纏病多年，生病後就從桃園搬回林邊由姐姐照料，但仍不敵病魔，已於5、6年前因病過世，在他過世之前仍然相當掛念著遠在印尼的太太跟兒子。

丹尼爾的姑姑看到丹尼爾遠從印尼來探親，回憶起弟弟不禁數度紅了眼眶，並告知丹尼爾，他有個中文名字，而後姑姑帶丹尼爾到父親牌位前上香祭拜，完成他來台最大的心願。1060224

(中央社)