南市環保局提升噴藥人員專業素質 備戰登革熱
天氣逐漸炎熱，蚊蟲也蠢蠢欲動。為強化防疫量能，台南市政府環保局於今天在永康區陸軍砲兵訓練指揮部營區辦理「106年度化學防治人員回訓」訓練，召回全市37區清潔隊化學防治人員208人，實地操練熟稔噴藥技巧，為今年登革熱防疫提供多一層保障。
環保局表示，為因應登革熱疫情及強化該局化學防治人員噴藥技巧，每年都會辦理化學防治人員在職噴藥訓練。今年除使化學防治人員熟練噴藥技術外，還邀請行政院疾管署南區管制中心主任劉碧隆介紹蚊蟲生態習性、嘉南藥理大學教授羅怡珮講授環境用藥及國軍39化學兵群實機操作教導，以實務噴藥演練及病媒蚊、環境用藥知識學習，更加了解機具、藥劑、蚊蟲之間關係，提升人員專業素質，增進滅蚊功效；同時，國軍第八軍團也派出各旅幹部前來聆聽及參與實務噴藥演練。
環保局表示，化學防治噴藥為防止疫情擴散及撲滅病媒蚊最有效方法，但只能撲滅成蚊，無法殺死水中蚊子幼蟲孑孓，市民很容易誤解環保局噴藥後即可一勞永逸，不用清理居家環境積水容器或積水處，實在是錯誤觀念；其實，定期清除積水容器才是防治登革熱根本。
環保局呼籲，時序進入蚊蟲繁衍季節，市民應定期巡視戶內外積水容器倒除積水，避免孳生病媒蚊。該局近期也將加強居家環境稽查，一旦查獲積水容器孳生孑孓將依法告發處分，裁處3000至6000罰鍰。
(中時)
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