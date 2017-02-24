老婦疑患失智症 持鑰匙沿路試門　

八德區有民眾在家中看電視，突然聽到門外有人持鑰匙試圖開門的聲響，住戶以為是小偷不敢大意，連忙向警方報案協助查看。

四維派出所巡佐許曜麟、警員陳敬霖到現場，發現86歲李姓老婦人站在外頭，她不斷說著：「我住在這裡，門打不開。」老婦人焦急的神情讓員警心疼，詢問老婦人姓名並協助查訪，原來老婦人可能罹患失智症，忘記住處在哪裡才會拿鑰匙沿路試。

(中時)