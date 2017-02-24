淡海輕軌被柯文哲酸 新北捷運局反駁

台北市長柯文哲今酸淡海輕軌恐怕會「虧到不省人事」，新北市捷運工程局表示，淡海輕軌兼具通勤與觀光效益，第一期路網2018年完工通車，2021年運量預估將會有4.4萬人，2041運量預估將有7.6萬人，目前淡水區人口數達16萬6千餘人，連續幾年平均每年增加戶籍人數3500人以上，加上淡海新市鎮特定區計畫發展計畫，第一期開發區計畫人口規模總數達13萬人，顯見未來淡海新市鎮人口具備成長潛力。

捷運局也說，輕軌系統的造價比捷運系統經費低廉，淡海輕軌第一期路網總長度9.55公里，總經費128.1億元（中央13.85億元、新北市43.35億元、營建署70.9億元），財務計畫營收比為1.3，顯示營運績效是正向且具效益，淡海輕軌第一期路網通車後，將成為大台北捷運路網一部分與淡水線紅樹林站銜接轉乘，便捷的大眾運輸系統有利於吸引台北市民眾前來淡水入居淡水舊市區與新市鎮。

(中時)