優人神鼓全新創作《墨具五色》試裝演出

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優人神鼓全新創作《墨具五色》24日試裝演出，磅礡震撼的鼓聲搭配團員快速移動展現最新與色彩繽紛的肢體風格。（季志翔攝）

優人神鼓全新創作《墨具五色》24日試裝演出，磅礡震撼的鼓聲搭配團員快速移動展現最新與色彩繽紛的肢體風格。（季志翔攝）

(中時)